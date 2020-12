Il Real Madrid ha trovato il sostituto di Anthony Randolph: in arrivo Alex Tyus

Il Real Madrid è dovuto tornare sul mercato dopo il recente infortunio di Anthony Randolph, che si è rotto il tendine d’Achille ed ha concluso la propria stagione anzitempo. I Blancos, come riportato da Nikos Varlas, avrebbero già l’accordo col veterano Alex Tyus, che sarà ufficializzato nelle prossime ore.

Real Madrid is about to acquire Alex Tyus from Galatasaray. The Turkish club will receive a buy out and the experienced big man is getting back to EuroLeague.

— Varlas Nikos (@nikosvarlas) December 27, 2020