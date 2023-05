Il Real Madrid mette in bacheca un altro EuroLeague Basketball Adidas Next Gen

In attesa della finalissima di questa sera, in cui il Real Madrid si giocherà l’EuroLega contro l’Olympiacos, a Kaunas è andata in scena la finale dell’EuroLeague Basketball Adidas Next Generation, il torneo europeo giovanile U18 organizzato dal 2002 in concomitanza delle Final Four. Il Real ha vinto il massimo torneo giovanile europeo, per la terza volta in quattro anni, battendo 71-60 il Next Generation Select Team allenato da Petteri Koponen.

Jan Vide, MVP del torneo, ha chiuso la finale con 19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Il playmaker sloveno classe 2005 è stato inserito anche nel miglior quintetto della Next Gen con Nikola Topic (Stella Rossa), Mouhamed Faye (Select Team), Bogoljub Markovic (Mega MIS Belgrado) e Kasparas Jakucionis (Barcellona). Hugo Gonzalez, del Real Madrid, è stato premiato come Rising Star: 17 punti e 7 rimbalzi in finale per il classe 2006.

È la quarta vittoria della competizione per i Blancos, primi in assoluto nell’albo d’oro dell’Adidas Next Generation Tournament: staccato il CSKA Mosca, fermo a tre successi.