Il Real Madrid pensa al cambio allenatore: in lizza due “italiani”

Non è partita benissimo l’avventura di Chus Mateo sulla panchina del Real Madrid. Il coach, assistente di Pablo Laso fino al suo esonero in estate, sarebbe già a rischio secondo quanto riportato nelle ultime ore da Relevo. Il Real ha iniziato così così in EuroLega, con 3 vittorie in 6 partite, e in campionato ha già perso 2 partite su 7, l’ultima questo weekend contro Zaragoza.

Secondo Christos Harpidis ci sarebbero due “italiani” sulla lista dei Blancos, qualora davvero Mateo venisse esonerato. Uno è italiano per davvero, Andrea Trinchieri, che però è sotto contratto con il Bayern Monaco e sarebbe dunque difficilissimo da liberare. Il secondo è invece Sasha Djordjevic, per il quale si parlava nelle scorse settimane della panchina della Cina. Djordjevic, italiano d’adozione tra le esperienze da giocatore a Milano, Fortitudo e Pesaro e quelle da coach a Milano, Treviso e Virtus Bologna, è libero dopo aver guidato il Fenerbahçe nella scorsa stagione.

🇪🇸🚨#RealMadrid are considering to part ways with Spanish coach Chus Mateo.According to @relevo Andrea Trinchieri is one candidate and also Aleksander Djordjevic has an offer on his hands.

Joan Plaza is one more name on their list per my sources. #euroleague #ligaendesa

— Christos Harpidis (@chrisalucard) November 7, 2022