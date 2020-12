Il Real Madrid si prende Alex Tyus, il Galatasaray lo sostituisce con tre giocatori

Il Real Madrid ha chiuso il bliz per Alex Tyus: i blancos hanno pagato il buyout fissato dal Galatasaray e si sono assicurati il centro ex Maccabi e Cantù per sostituire l’infortunato Anthony Randolph.

La squadra turca però ha subito reinvestito il tesoretto aggiungendo al proprio roster tre giocatori: il lungo ex NBA Amile Jefferson, la guardia ex Brescia Travis Trice e il centro egiziano Assem Marei, prelevato dai francesi del Metropolitans.

Assem Marei 🇪🇬 – Travis Trice 🇺🇸 – Amile Jefferson 🇺🇸 Yenilenmiş bir Galatasaray için hazır mıyız? ✊👊#FightAsOne 🟡🔴 pic.twitter.com/ChuJ5s11YD — Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) December 29, 2020

