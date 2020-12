Il Real Madrid vince una gara infinita all’OAKA: il Panathinaikos cade dopo 2 supplementari

Panathinaikos OPAP Atene – Real Madrid Baloncesto 93-97

(15-14; 14-19; 19-23; 20-21)

Pazzesca partita all’OAKA di Atene con il Real Madrid – che non può più contare su Facundo Campazzo perché ha firmato per i Denver Nuggets e che non è stato rimpiazzato – che ha portato a casa i due punti dopo due overtime grazie al trio composto da Alberto Abalde, Walter Tavares e Anthony Randolph, autori di 57 punti in tre, ovvero più della metà dei Blancos.

I greci hanno potuto contare su un Nemanja Nedovic spettacolare da 27 punti; il serbo, dopo due anni molto difficili a Milano, ora sembra aver trovato la sua dimensione, confermandosi uno dei migliori giocatori dei Greens. Alla fine, al 50′, il Real Madrid si è imposto per 97 a 93 sul Panathinaikos.

Panathinaikos: Nedovic 27, Papapetrou 18, Papagiannis 14, Bentil 13.

Real Madrid: Tavares, Abalde 19, Randolph 18, Thompkins 12.

Qui trovate le statistiche complete della gara.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.