Il Real scappa già nel primo quarto, Pana sconfitto a Madrid

Real Madrid 88-65 Panathinaikos

(30-18; 12-12; 20-20; 26-15)

In uno scontro dal sapore storico, il Real Madrid esce imbattuto senza particolari problemi dal Wizink Center, superando il Panathinaikos OPAP Atene 88-65. Alberto Abalde e Sergio Llull creano il solco decisivo già nel primo quarto, per dare ai Blancos un vantaggio in doppia cifra, 30-18, dopo 10 minuti. Abalde continua a guidare il Real, venendo supportato da Thomas Heurtel per mantenere i padroni di casa avanti, 42-30, all’intervallo.

Nella ripresa, Daryl Macon prova a guidare la rimonta dei greci, ma Walter Tavares e Fabien Causeur garantiscono al Real un margine di 62-46 alla fine del terzo quarto. Gli istanti finali sono ordinaria amministrazione: il Real sale a 3-1, il Panathinaikos rimane 1-3. Tavares ha guidato i vincitori con 17 punti e 9 rimbalzi. Abalde chiude a quota 16 punti, Guerschon Yabusele con 14 e Vincent Poirier 10 per il Real. Macon è risultato il migliore per il Panathinaikos con 18 punti, Georgios Papagiannis ne ha segnati 12 e Kendrick Perry 10.

Real Madrid: William-Goss 4, Causeur 8, Heurtel 3, Fernandez 6, Abalde 16, Hanga 0, Alocen 0, Poirier 10, Tavares 17, Llull 6, Yabusele 14, Taylor 4

Panathinaikos: Perry 10, Macon 18, Papagiannis 12, Bochoridis 0, Papapetrou 7, Kaselakis 2, White 6, Floyd 2, Nedovic 3, Evans 3, Mantzoukas, Sant-Ross 0