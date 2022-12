Il record di spettatori per una partita NBA potrebbe cadere presto

Potrebbe presto essere aggiornato il record per numero di spettatori in una partita NBA.

La data per infrangerlo sarebbe quella del 13 Gennaio, nella sfida fra San Antonio Spurs e Golden State Warriors. Nell’ambito dei festeggiamenti per i suoi 50 anni, la franchigia texana ha previsto di giocare la partita nell’Alamodome.

Si tratta dell’impianto dove gli Spurs hanno giocato fra il 1993 e il 2003 che per l’occasione potrà ospitare 65mila spettatori. I nero-argento puntano al tutto esaurito, dato che sono già stati venduti 50mila biglietti. L’obiettivo è riscrivere il record di pubblico (62046) stabilito nel 1998 per Atlanta Hawks – Chicago Bulls.

We’re TWO weeks away from breaking the all-time NBA attendance record at the @Alamodome 🎉

Get your tickets today! 🎟: https://t.co/e8QkzTZ13W@Ticketmaster | #PorVida pic.twitter.com/kl3VCJnJPH

— San Antonio Spurs (@spurs) December 30, 2022