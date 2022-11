Il “regalo” delle finestre alla Virtus Bologna: Shengelia a rischio forfait con Valencia

Brutta notizia in casa Virtus Bologna all’immediata vigilia della sfida di EuroLega con Valencia.

Questa sera (ore 20:30 al Pala Dozza) le V Nere potrebbero essere costrette a rinunciare a Tornike Shengelia. Il giocatore georgiano è tornato a Bologna insieme agli Azzurri dopo la gara delle qualificazioni ai Mondiali giocata a Tbilisi. La stella bianconera si sarebbe infortunata durante il match che regalato all’Italia il pass per i Mondiali.

Un problema alla caviglia per Shengelia, nulla di grave ma abbastanza da metterlo in serio dubbio per la sfida di questa sera. Un altro risvolto delle discusse finestre delle Nazionali che tante polemiche hanno generato negli ultimi anni. Le riserve sull’impiego del georgiano verranno sciolte solamente poco prima della palla a due da coach Scariolo e dallo staff medico virtussino, secondi i giornali emiliani.