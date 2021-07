Il regista del primo Space Jam stronca quello di LeBron James

Da quando, pochi giorni fa, negli USA è uscito “Space Jam: A New Legacy”, il dibattito si è fatto intenso. I pareri sul film, sequel di quello del 1996, sono stati contrastanti e hanno dato un’ulteriore scusa per paragonare Michael Jordan a LeBron James, ora anche sul set oltre che su un campo NBA. Tanti giocatori e normali spettatori sui social si sono espressi favorevolmente nei confronti del nuovo Space Jam, giudicato un ottimo prodotto per la famiglia. È stata però la critica cinematografica a sollevare parecchie critiche, la prima fra tutte: “essere una specie di pubblicità della Warner Bros”.

Ora è arrivato anche il parere di Joe Pytka, regista del primo film con Jordan nel 1996. Il regista, che in carriera oltre a Space Jam ha diretto qualche importante videoclip musicale e pubblicità, ha stroncato il nuovo film prodotto e interpretato da LeBron. Pytka ha dichiarato a TMZ di non essere riuscito nemmeno a finirlo in un’unica volta da quanto lo abbia trovato noioso, ma di averlo dovuto interrompere e riprendere ben 5 volte. Il regista ha sottolineato anche come Jordan, nel 1996, non fosse solo il miglior giocatore di basket del pianeta, come James, ma anche la celebrità più popolare. “LeBron è un incredibile atleta e un attore molto buono, ma la verità è che non è Michael Jordan” ha dichiarato Pytka.

L’uomo ha poi continuato, menzionando anche il cast del primo Space Jam come punto di forza rispetto al sequel di LeBron: “Non ricordo una cosa che Anthony Davis, Damian Lillard o gli altri abbiano fatto nel film”. Poi anche che la colonna sonora è a suo modo di vedere “insignificante” e che il nuovo ruolo di Bugs Bunny, praticamente co-protagonista nel 1996, gli ha “spezzato il cuore”. Poi il giudizio definitivo: “Questo film sembra una di quei pupazzi morbidi che compri all’aeroporto, li porti ai tuoi figli per farti perdonare di essere stato via per lavoro così tanto tempo”.

