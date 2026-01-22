Il regista Yorgos Lanthimos: “Inaccettabile la partecipazione di squadre israeliane alle competizioni europee”

Il celebre regista greco Yorgos Lanthimos, pluripremiato con Golden Globe e candidato a diversi Premi Oscar nel corso della sua carriera, ha scatenato una nuova polemica nel mondo del basket europeo con un commento forte e diretto sulla presenza delle squadre israeliane nelle competizioni continentali.

Nel pre-gara del match di EuroLega tra Olympiacos e Maccabi Tel Aviv, disputato questa settimana al Pireo, Lanthimos è stato intervistato da una televisione greca, ANT1, e non ha esitato a esprimere la sua opinione: “È inaccettabile che le squadre israeliane siano autorizzate a competere nei campionati europei. Sono venuto qui per dire questo e, ovviamente, per sostenere la mia squadra, l’Olympiacos”.

Il regista, che prima della carriera cinematografica ha avuto una breve esperienza come giocatore professionista di basket in Grecia, segue spesso le partite dei biancorossi. Le parole di Lanthimos arrivano in un periodo in cui il ruolo delle squadre israeliane nelle competizioni europee rimane oggetto di dibattito. Dopo gli sviluppi legati al conflitto della regione, squadre israeliane come Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv avevano affrontato modifiche logistiche come giocare in città neutrali a causa di questioni di sicurezza — una situazione che, almeno formalmente, è stata progressivamente allentata con il ritorno dei match di EuroLega in Israele dallo scorso dicembre.

Nonostante ciò, sono numerosi i tifosi di basket che non accolgono positivamente la presenza di squadre non europee in EuroLega e nelle altre competizioni continentali, e la discussione si intreccia spesso con temi geopolitici ben più ampi.