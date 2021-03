Il risultato degli esami alla caviglia infortunata di LeBron James

Sono arrivati in poche ore i risultati della risonanza magnetica fatta alla caviglia destra di LeBron James, infortunata durante la partita contro gli Atlanta Hawks. Gli esami hanno evidenziato una distorsione nella parte alta della caviglia, la stella dei Los Angeles Lakers non ha dei tempi di recupero definiti, ma per ora è out a tempo indeterminato.

Un problema serissimo per i Lakers, che già devono fare a meno di Anthony Davis. Ieri sera contro Atlanta, dopo l’uscita di James, i giallo-viola hanno tenuto testa agli Hawks ma si sono alla fine arresi: nelle prossime gare affronteranno Phoenix, New Orleans, Philadelphia e Cleveland.

High-ankle sprain for LeBron James, out indefinitely, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 20, 2021

