Il ritorno di John Wall è una delle notizie più belle di questa pre-season

L’avvio della pre-season NBA sta vedendo il rientro in campo di tanti campioni che mancavano da diversi mesi, a causa di vari infortuni.

Fra i “redivivi” c’è anche John Wall, all’esordio con la maglia dei Los Angeles Clippers. Il suo ritorno sul parquet è una delle notizie più belle di questo primissimo scorcio di stagione. L’ex Wizards, infatti, non giocava dalla fine di Aprile del 2021 ma in realtà ha saltato gran parte delle ultime tre stagioni.

In questo periodo ha dovuto lottare con tanti infortuni, la scelta di Houston di tenerlo fuori e anche con la depressione che lo aveva portato addirittura a meditare il suicidio. Adesso con la maglia biancorossa un nuovo inizio, accolto con grande gioia da compagni e avversari. Nella vittoria dell’altra notte con Portland (102-97), Wall ha giocato 14 minuti con 5 punti a referto.

Un rientro graduale per un giocatore che in passato ha dimostrato di avere un grandissimo talento. A commentare il suo ritorno Kawhi Leonard, leader della franchigia e anch’egli rivisto sul parquet dopo una lunga assenza.

John è tornato a sorridere come non aveva mai fatto negli ultimi tempo. Sono felice che sia riuscito a tornare, ha superato tanti ostacoli durissimi negli ultimi tre anni, ha lottato con gli infortuni e la sua testa, ne è uscito vincitore. Parliamo di un fenomeno, ci aiuterà moltissimo come scorer e playmaker. Il nostro vero potenziale si vedrà quando ci saremo tolti la ruggine di dosso, dobbiamo lavorare gradualmente senza forzare, la stagione è lunga e noi vogliamo viverla fino in fondo.