Il ritorno dura solo una partita: Ben Simmons si è infortunato di nuovo

Sembra un calvario senza fine quello di Ben Simmons.

Il giocatore australiano ha fatto il suo ritorno sul parquet qualche giorno fa, aiutando i suoi Brooklyn Nets a battere gli Utah Jazz. Per Simmons una tripla doppia sfiorata con 10 punti, 11 assist e 8 rimbalzi senza errori al tiro in appena 18 minuti in campo. Sensazioni molto confortanti per lui che è parso molto brillante.

Peccato, però, che si sia dovuto fermare di nuovo. Sembra, infatti, che in seguito a un contatto di gioco, avvenuto proprio nella partita con Utah, il suo ginocchio sinistro si sia gonfiato. Gli esami strumentali avrebbero escluso problemi seri ma Simmons è rimasto di nuovo a guardare questa notte mentre i suoi compagni perdevano 136-120 con i Phoenix Suns. Ricordiamo che prima di quella con i Jazz, l’ultima apparizione dell’australiano risaliva al 6 Novembre. Poi più di due mesi di stop dovuti a problemi alla schiena e adesso la contusione il ginocchio. Stavolta, però, la sosta ai box dovrebbe essere breve e Brooklyn spera di riaverlo già domenica per la sfida con Philadelphia.