Il ritorno in campo di Kevin Durant dovrebbe “ispirare” Klay Thompson, secondo coach Steve Kerr

Kevin Durant ha fatto il suo tanto atteso debutto per i Brooklyn Nets domenica dopo un’intera stagione in disparte a causa di un raccapricciante infortunio al tendine d’Achille che ha subito durante le NBA Finals del 2019.

L’allenatore dei Golden State Warriors, Steve Kerr, era un avido spettatore della partita del ritorno di KD e, secondo il tre volte campione NBA, la strada verso il recupero di Durant dovrebbe servire da ispirazione per Klay Thompson.

La guardia degli Warriors, che ha recentemente subito un infortunio al tendine d’Achille in offseason, sarà costretto a saltare la sua seconda annata consecutiva. Coach Kerr ha parlato di quanto sia stato devastante da questa notizia, non solo per Thompson, ma anche per l’intera squadra degli Warriors. Tuttavia, Kerr è fermamente convinto che la sua guardia sarà in grado di trarre ispirazione dal viaggio di Durant:

“Vogliamo che Kevin torni al livello in cui si trovava prima dell’infortunio. È fantastico vederlo in salute, giocare di nuovo e godersi il campo. Klay è semplicemente devastato. Sai, ama così tanto il gioco e saltare un’intera stagione, guardare con ansia l’anno successivo, cosa che ha fatto tutto l’anno scorso, e poi, all’improvviso, passare attraverso la stessa identica cosa con un altro infortunio. Non lo so, forse Grant Hill è l’unico ragazzo a cui potrei pensare che ha dovuto rinunciare a più stagioni per infortuni, almeno giocatori di quel calibro. Quindi ci sentiamo tutti davvero, davvero tristi per Klay, ma lo ispirerà, ne sono sicuro, vedere Kevin di nuovo là fuori in salute”.

Nonostante le circostanze terribili, tuttavia, Kerr rimane positivo e spera che Thompson riemergerà da tutto questo come ancora uno dei migliori tiratori del campionato.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.