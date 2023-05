Il rituale pre-partita di LeBron James è pazzesco

LeBron James a 38 anni, con 20 stagioni di NBA sulle spalle, continua a dominare sul parquet.

Questa notte è risultato ancora una volta decisivo nella vittoria dei suoi Los Angeles Lakers in gara 4 del secondo turno Playoffs contro Golden State. L’account Instagram della NBA ha svelato un interessantissimo retroscena riguardo questa partita, facendo vedere la marcia di avvicinamento alla stessa di LBJ.

LeBron è arrivato alla Crypto.com Arena ben sei ore prima dell’inizio del match. Con la palla a due fissata alle 22, LeBron si è presentato al campo prima delle 14. Si è cambiato ed è andato in campo, tirando da punti diversi del campo, specialmente da dietro l’arco e dall’angolo in fade away con alcuni membri dello staff dei Lakers a passargli la palla.

Dopodiché si è spostato in palestra per alcuni esercizi di attivazione muscolare e di equilibrio, per poi iniziare l’avvicinamento alla gara con i compagni.