Il rookie Obi Toppin è il primo partecipante allo Slam Dunk Contest 2021

In attesa di scoprire tutti i partecipanti alle tre gare del tradizionale All Star Saturday, che quest’anno andranno in scena di domenica prima e durante la partita, Shams Charania ha anticipato il primo nome per lo Slam Dunk Contest: sarà Obi Toppin, rookie dei New York Knicks.

Toppin, 8° scelta assoluta dell’ultimo Draft, non sta trovando molto spazio in questi Knicks che inseguono i Playoff a sorpresa: il giocatore sta avendo circa 12′ di media, producendo 4.8 punti a partita.

New York Knicks rookie Obi Toppin is expected to participate in the NBA Slam Dunk contest on All-Star Sunday night in Atlanta, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 26, 2021

