Il roster del Canada per i Mondiali è pieno di stelle

Il Canada ha annunciato la sua long list per i Mondiali di basket 2023.

Una formazione stellare a disposizione del neo coach Jordi Fernández, arrivato al posto di Nick Nurse. Spicca la presenza dei “big three”: Jamal Murray, RJ Barrett e Shai Gilgeous-Alexander.

Nel roster però ci sono anche tanti altri giocatori NBA come Dillon Brooks (Houston Rockets), Oshae Brissett (Boston Celtics), Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder), Nickeil Alexander-Walker (Minnesota Timberwolves), Cory Joseph (Golden State Warriors), Kelly Olynyk (Utah Jazz) e Dwight Powell (Dallas Mavericks).

Nella lista anche Kevin Pangos, attualmente all’Olimpia Milano e altre due vecchie conoscenze del basket italiano: Kassius Robertson (ex Fortitudo e Reggio Emilia) e Melvin Ejim (ex Venezia e Virtus Roma).

In realtà la rosa canadese sarebbe potuta essere ancora più competitiva, viste le assenze di Andrew Wiggins, Bennedict Mathurin, Shaedon Sharpe e Chris Boucher. In ogni caso il Canada è una delle squadre che parte con le credenziali per arrivare fino in fondo. Dovrà, però, fare attenzione fin dall’inizio: il Gruppo H con Francia e Lettonia non ammette distrazioni.

Foto: FIBA