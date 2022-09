Il roster più anziano dell’EuroLega è dell’Olimpia Milano

Archiviati gli Europei, la stagione dei club è pronta a prendere il via nel Vecchio Continente.

Sarà un’annata contraddistinta dalla presenza di due italiane in EuroLega per la prima volta dal 2015-2016.

Con i roster praticamente chiusi, è tempo di analizzare l’età media delle squadre che saranno al via del torneo. La rosa più anziana è quella dell’Olimpia Milano, unica squadra sopra i 30 anni (30,2) per giocatore. A breve distanza Real Madrid (29,9) e Fenerbahce (29,6), poi Maccabi (29,5) e Barcelona (29,4). Non sorprende che fra le squadre più esperte ci siano alcune delle candidate alla vittoria finale.

Il roster più giovane è quello del Partizan (25,7) mentre la Virtus Bologna si colloca a metà della classifica con un’età media di 28,4 anni.

Average age of 2022-23 #EuroLeague roster: 🇮🇹 MIL 30.2 years

🇪🇸 MAD 29.9

🇹🇷 IST 29.6

🇮🇱 TEL 29.5

🇪🇸 BAR 29.4

🇷🇸 RED 28.9

🇫🇷 ASV 28.5

🇹🇷 ULK 28.5

🇮🇹 VIR 28.4

🇬🇷 OLY 27.9

🇪🇸 PAM 27.8

🇩🇪 MUN 27.6

🇲🇨 MCO 27.3

🇱🇹 ZAL 26.3

🇪🇸 BAS 26.1

🇩🇪 BER 26.1

🇬🇷 PAN 25.9

🇷🇸 PAR 25.7 — Darius Garuolis (@DariusGaruolis) September 26, 2022