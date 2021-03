Il ruolo che i Brooklyn Nets hanno progettato per Blake Griffin

Blake Griffin nelle prossime ore verrà ufficializzato come nuovo giocatore dei Brooklyn Nets, dopo il buyout di qualche giorno fa concordato con Detroit. Il veterano andrà a rinforzare una squadra già colma di All Star: sarà il quinto giocatore nel roster dei Nets ad avere all’attivo almeno una convocazione all’ASG (nel suo caso sei) oltre a Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden e il suo amico ed ex compagno DeAndre Jordan.

Chi si aspettava però un quintetto composto esclusivamente da loro 5 si dovrà ricredere: secondo Adrian Wojnarowski, i Nets hanno progettato un ruolo di backup nella posizione di centro per Griffin, così da andare sempre più spesso col quintetto piccolo. Griffin con Pistons e Clippers ha quasi sempre fatto l’ala grande, giocando da centro solo il 17% dei propri minuti in carriera secondo Basketball-Reference.

The Nets imagine Griffin as a small-ball center option off the bench. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 8, 2021

