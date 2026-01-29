Il Sacchetti Summer Camp torna in campo per la sua 5a edizione

Rivolto ai ragazzi dai 9 ai 17 anni ed ideato per migliorare i fondamentali tecnici del gioco, ma anche per vivere settimane all’insegna di sport e amicizia, torna per il quinto anno consecutivo il Sacchetti Summer Camp nell’incantevole cornice di Primiero San Martino di Castrozza (TN).

Allenamenti intensivi guidati da professionisti di alto profilo e capitanati da Brian Sacchetti, ex nazionale ed ex giocatore di Serie A, caratterizzeranno le giornate dei giovani atleti. Non mancheranno attività ludiche sempre all’insegna di divertimento ed amicizia, valori fondanti del camp fin dalla sua prima edizione.

Sarà inoltre l’occasione per i partecipanti per imparare dai migliori, da chi ha fatto dello sport non solo la propria passione, ma anche la propria professione; diversi gli ospiti attesi anche per la prossima edizione e che i ragazzi potranno incontrare ed ascoltare facendo tesoro di consigli e suggerimenti, veri e propri insegnamenti per la vita dentro e fuori dal campo.

Anche nel suo quinto anno, il camp di Brian Sacchetti vuole essere portabandiera dell’inclusione dando la possibilità ai ragazzi sordi di condividere con i loro coetanei normodotati giornate intere di pallacanestro. Il Sacchetti Summer camp si conferma quindi nuovamente come primo ed unico camp che apre le proprie porte a tutti gli atleti dimostrando, con il prezioso supporto di specialisti ed enti settoriali, che lo sport è in grado di abbattere qualsiasi barriera e far sentire tutti parte di un unico grande team e famiglia, quella del Sacchetti Summer Camp, senza alcuna distinzione.

L’appuntamento è fissato a Fiera di Primiero, in due turni: dal 28 giugno al 4 luglio e dal 5 al 11 luglio 2026.

Per iscrizioni e informazioni, visita il sito: www.sacchettisummercamp.it