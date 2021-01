Il saluto di Thurl Bailey a “Dado” Lombardi: “Una persona che ha avuto un grande impatto su di me”

Tra i tanti, giocatori e non, che in queste ore stanno pubblicando messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa, avvenuta ieri, di Gianfranco “Dado” Lombardi, particolarmente significativo è stato il saluto dell’americano Thurl Bailey.

Bailey, giocatore di Cantù e Milano negli anni ’90, fu allenato proprio da Lombardi in maglia biancoblu, giocando due stagioni con l’allora Polti. “Un uomo che ha avuto un grande impatto sulla mia vita sia come persona che come giocatore. Mi mancherai, Dado Lombardi” ha scritto Bailey su Twitter.

A man who made a great impact on my life as a person and a player. I will miss you Dado Lombardi. Go with God! #dadolombardi pic.twitter.com/6RQmYUCw2F — Thurl Bailey (@bigTbailey) January 22, 2021

