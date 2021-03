Il secondo tempo da incubo con cui Russell Westbrook entra nella storia dal lato sbagliato

Negli scorsi anni Russell Westbrook ha macinato record statistici e in un certo senso ci è riuscito anche stanotte, entrando però nella storia dalla parte sbagliata.

Il giocatore degli Washington Wizards, infatti, ha chiuso il secondo tempo con 0/8 dal campo e ha commesso sei falli dopo l’intervallo. È diventato così l’unico giocatore, negli ultimi 25 anni, a sbagliare almeno 8 tiri su azione e a spendere sei falli in una singola metà di gara.

Russell Westbrook went 0-8 from the floor and had 6 fouls in the 2nd half tonight.

He is the first player across the past 25 seasons to go 0-8 or worse from the floor and have 6 personal fouls in any half. pic.twitter.com/mgP33JK5FH

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 26, 2021