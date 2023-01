Il segreto dei 71 punti di Donovan Mitchell? I videogiochi e… Kyrie Irving

I 71 punti di Donovan Mitchell sono uno degli argomenti più caldi nel mondo NBA.

Un’impresa così grande da essere commentata anche da molte altre star. Fra di loro anche Kyrie Irving che fino a qualche ora fa condivideva con LeBron James il record di punti in una gara con la maglia di Cleveland (57).

Dopo la vittoria 139-103 dei suoi Brooklyn Nets contro San Antonio, Irving ha parlato della prestazione di Mitchell dicendo di non esserne sorpreso. Il play, infatti, aveva notato l’amico molto concentrato nel pomeriggio mentre giocavano a una partita online a Call of Duty. All’incontro ha partecipato anche Royce O’Neale.

A rendere ancora più curioso il siparietto la precisazione dello stesso Mitchell. Via Twitter il grande protagonista della nottata NBA ha spiegato che lo stesso Irving gli aveva consigliato di schiacciare un pisolino dopo la loro partita ai videogiochi. Un riposino davvero molto utile, visto quanto “Spida” ha fatto poco dopo sul parquet.

Bruh told me and @BucketsONeale00 to take that nap😂😂😂 @KyrieIrving https://t.co/n2St2uA5st

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) January 3, 2023