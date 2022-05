Il sogno di Nikola Jokic dopo l’NBA? Ha a che fare con i cavalli…

La star dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, ha pianificato la sua carriera post-NBA, ma sorprendentemente non riguarda il basket ma i cavalli…

Jokic ha vinto il suo secondo premio MVP di fila in questa stagione, consolidando il suo status di uno dei più grandi giocatori ad aver mai calpestato il parquet dell’NBA. È anche solo il 13° giocatore nella storia del campionato a vincere due MVP consecutivi, mettendolo al primo posto tra i migliori lunghi che abbiamo mai visto.

Anche se il suo curriculum cestistico è impressionante, la superstar dei Nuggets ama troppo i cavalli. Tanto che vede una carriera nell’allenamento dei cavalli una volta che lascerà l’NBA.

“Il mio sogno è tornare in Serbia e diventare un allenatore di trotto dopo la mia carriera in NBA”, ha detto Jokic in un’intervista con Expressen, per Larry Brown Sports.

Il trotto è anche chiamato corsa al trotto e non è una sorpresa che Nikola Jokic abbia dato questa risposta considerando che ha ricevuto il suo premio 2021-22 in Serbia mentre era tra i suoi cavalli nella sua scuderia. I tifosi non sapevano che il leader dei Denver Nuggets stava già accennando al suo futuro in quel momento molto importante per lui.

