Il “solito” Charles Barkley stavolta attacca Kyrie Irving

Charles Barkley non è mai stato uno con molti peli sulla lingua ma da quando è diventato opinionista per TNT i suoi giudizi, oltre a essere più frequenti, sono diventati anche più trancianti, se possibile.

L’ex stella dei Phoenix Suns stavolta ha attaccato Kyrie Irving, protagonista in questo avvio di stagione di una querelle con i media abbastanza stucchevole, almeno stando al giudizio di Barkley.

Irving viene pagato 40 milioni di dollari l’anno solo per giocare, anche parlare con i giornalisti è parte del suo lavoro. Quando parla io faccio fatica a capire cosa voglia dire, deve capire che non siamo artisti, oratori o maestri ma semplicemente dei giocatori di basket. Dovrebbe smetterla di ritenersi l’uomo più intelligente del mondo, anche perché è stato al college solamente sei mesi e di sicuro ci sono molti ragazzi più preparati di lui all’interno della lega. Limitati a parlare di basket, poi se vuoi buttarti su questioni sociali puoi anche farlo, ma non con il suo atteggiamento.