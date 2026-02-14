Il Team Knicks vince lo Shooting Stars dell’All-Star Weekend

Tra le novità dell’All-Star Weekend di quest’anno c’era anche il KIA Shooting Stars, una competizione che andava in scena fino al 2015 prima di venire eliminata e che ora sostituisce il vecchio Skills Challenge e che si basa esclusivamente sulle capacità balistiche. Formate ciascuna da tre giocatori, di cui due attuali e un ex, le squadre dovevano affrontare un percorso con tiri da diverse distanze: più erano difficili, più punti valevano. Una volta terminato il percorso, poi, ogni squadra doveva passare il resto del tempo a tirare da centrocampo, guadagnando ulteriori punti ad ogni canestro.

La vittoria alla fine è andato al cosiddetto Team Knicks, formato da Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns e Allan Houston, che ha totalizzato l’incredibile cifra di 47 punti, cancellando il bottino dell’altra finalista, il Team Cameron (Kon Knueppel, James Johnson e Corey Maggette), che era arrivato a 39 grazie a tre tiri da centrocampo segnati da Maggette.

Team Knicks’ 2nd Round Score: 47 🎯 THEY ARE YOUR WINNERS OF @Kia SHOOTING STARS! pic.twitter.com/PnanhjKa33 — NBA (@NBA) February 14, 2026

Nel primo round erano stati eliminati il Team All-Star (Scottie Barnes, Chet Holmgren e Rip Hamilton) e il Team Harper (Dylan Harper, Ron Harper Jr e Ron Harper Sr).