Il tennis supera il basket: anche in Spagna è il 2° sport più seguito

Il tennis ha ufficialmente superato il basket diventando il secondo sport più popolare in Spagna, raggiungendo il 45% della popolazione, secondo il secondo barometro delle abitudini sportive condotto da SPSG Consulting.

Il sorpasso del tennis sul basket

Già da tempo il tennis era il secondo sport più seguito dalle donne, ma ora ha conquistato anche il pubblico maschile. Rispetto allo scorso anno, quando aveva perso la sua posizione sul podio, l’interesse per questo sport è aumentato del 6% tra i cittadini spagnoli, segnando una chiara ripresa.

Il basket, che nel 2023 aveva raggiunto il picco di popolarità con un seguito del 39,4%, ora si attesta al 36%, scivolando così al terzo posto tra gli sport più seguiti.

Differenze tra sport praticati e sport seguiti

Il report evidenzia anche la differenza tra gli sport più praticati e quelli più seguiti. Il tennis, per esempio, è solo il sesto sport più praticato, mentre il padel, che occupa la quinta posizione tra gli sport più praticati, non figura tra quelli più seguiti.

Lo sport che registra il maggior numero di praticanti in Spagna continua a essere la corsa (22,3%), seguita da calcio (19,1%) e nuoto (17,6%). Anche attività come camminata e nuoto stanno aumentando tra gli sport praticati, nonostante non siano così popolari in termini di audience.

Top 10 degli sport più praticati in Spagna

Corsa – 22,3% Calcio – 19,1% Nuoto – 17,6% Camminata – 16,7% Ciclismo – 16,2% Padel – 12,7% Fitness/Palestra – 12,4% Tennis – 12% Basket – 7,9% Yoga – 5,5%

Il calcio resta inarrivabile

Nonostante il cambiamento nelle posizioni successive, il calcio rimane lo sport più seguito in Spagna, con un seguito dell’82% della popolazione. Il tennis (45%) ha quindi conquistato la seconda posizione, mentre il basket (36%) si piazza al terzo posto, davanti alla Formula 1 (15%) e al ciclismo (10%).

Il basket continua a essere molto popolare tra i giovani: è infatti il secondo sport più seguito tra gli uomini tra i 18 e i 29 anni e il quarto sport più praticato in questa fascia d’età.

Conclusione

L’analisi condotta da SPSG Consulting conferma che il tennis ha consolidato il suo ruolo di secondo sport più seguito in Spagna, sorpassando il basket. Tuttavia, il basket rimane un punto di riferimento tra i giovani e continua a mantenere una forte presenza tra gli sport più seguiti. Con il calcio saldamente al primo posto, la competizione tra tennis e basket per il secondo gradino del podio sarà un trend da monitorare nei prossimi anni.