Il tifo del basket in Italia, un fenomeno sempre più in ascesa

Negli ultimi anni sono aumentati nel nostro paese gli appassionati di basket: da fenomeno di nicchia, seguito da quei pochi fortunati in grado di potersi collegare con le trasmissioni d’oltreoceano, a vero e proprio fenomeno di costume con tifo organizzato e palazzetti pieni, oggi la Pallacanestro è a tutti gli effetti uno degli sport più seguiti in Italia.

Ma come ha fatto il basket a diventare uno dei più apprezzati del bel Paese? Come si struttura il tifo del basket in Italia? In questo articolo risponderemo a questi interrogativi fornendo una panoramica su questo fantastico sport.

Storia del tifo del basket in Italia

La pallacanestro è sempre stato uno sport molto praticato in Italia, ma è soltanto negli ultimi anni che questo sport ha aumentato i propri appassionati; inizialmente era un passatempo riservato o ad alcuni appassionati che avevano la possibilità di seguire le azioni dei cestiti americani, oppure a tutti coloro che avevano la possibilità di praticarlo nelle scuole.

Nelle prossime righe andremo a vedere come si è espanso, e come viene vissuto il tifo del basket in Italia.

NBA

Molti degli appassionati di basket in Italia hanno iniziato ad appassionarsi a questo sport attraverso la NBA (National Basket Association), ovvero la massima competizione americana.

Sicuramente uno dei fattori che più ha contribuito alla nascita di vari gruppi di appassionati è senza ombra di dubbio la grande attenzione che i media hanno riversato su quel mondo, a partire da opere cinematografiche come Space Jam film del 1996 che vede come protagonista il cestista americano Michael Jordan impegnato a giocare a basket insieme ai personaggi dei Looney Tunes, fino alla brandizzazione delle varie squadre, difatti è iconico ormai l’abbigliamento a tema Chicago Bulls o Lakers per citarne due fra i più famosi.

Inoltre un aspetto che ha contribuito tanto alla passione nei confronti della massima competizione americana è stata anche la sempre maggiore fruibilità del prodotto nelle televisioni italiane, contribuendo a tutti gli effetti a farlo diventare uno degli eventi sportivi più seguiti.

Competizioni italiane

Per quanto riguarda invece le competizioni legate al nostro paese è giusto chiarire che è sempre esistito un pubblico di appassionati, esattamente come per gli altri sport; infatti, i primi gruppi “ultras” di pallacanestro in Italia risalgono agli anni 70.

La passione per il basket però nei primi tempi non è stata una prerogativa di tutta la nazione, sia per la non presenza di club in tutte le città ma anche e soprattutto per la scarsa presenza di impianti dove iniziare a giocare.

Negli ultimi anni si è visto però aumentare in gran misura il numero di tifosi, sia provenienti dal pubblico NBA, ma anche e soprattutto da dai numerosi nuovi appassionati legati all’attività amatoriale.

Ultimamente infatti abbiamo potuto assistere non solo ad un’affermazione di club italiani sia in campo nazionale che europeo, come ad esempio la Virtus Bologna che nel 2022 ha vinto il suo sesto titolo europeo aggiudicandosi la Eurocap, ma anche la stessa Nazionale che ad ogni competizione riesce sempre a farsi notare.

Perché ci sono sempre più appassionati di basket in Italia?

Come abbiamo potuto vedere, ad oggi il basket è uno degli sport più amati e seguiti in Italia; nonostante un sempre costante tifo legato al calcio, gli appassionati della pallacanestro aumentano di anno in anno.

Secondo le ultime stime, il basket coinvolge in Italia circa 10 milioni di persone, con un 28% della popolazione che dichiara di seguirlo abitualmente, e con un sempre crescente numero di giocatori amatoriali.

Sicuramente uno dei fattori che più ha contribuito all’aumento del pubblico viene dal mercato americano, dove il basket ha un pubblico molto grande, e dove gli stessi cestiti sono delle Superstar: oltre al già citato Michael Jordan, sono diversi i cestiti ormai entrati nel mainstream come Shaquille O’Neal che ha anche intrapreso una carriera da attore, o LeBron James, protagonista inoltre del sequel di Space Jam.

È bene inoltre specificare che nel corso degli anni il pubblico italiano ha inoltre avuto modo di entrare nei palcoscenici più importanti del basket anche tramite i suoi protagonisti: è il caso ad esempio di Danilo Gallinari, Andrea Bargnani e Marco Belinelli, ovvero tre dei giocatori italiani approdati in NBA, o l’allenatore Gianmarco Pozzecco, oggi sulla panchina della Nazionale, diventato famoso in tutto il mondo per i suoi interventi, fino al compianto Kobe Bryant da sempre legato al nostro paese e al nostro basket in quanto il padre per anni ha giocato nelle competizioni italiane.

Ma se da un punto di vista di pubblico abbiamo notato che molto è stato influenzato dal sempre maggiore interesse dei media, uno sviluppo diverso è invece avvenuto per quanto riguarda la pratica di questo sport, amatoriale e non, che adesso andremo a vedere nel dettaglio:

Gioco di squadra

Il basket è un gioco di squadra, è come tale risulta essere molto formativo, specialmente se praticato fin dall’infanzia.

Infatti, la sua natura “di gruppo” ha contribuito tantissimo all’affermazione in Italia, anche in base alla passione nutrita verso altri sport del genere.

Può essere praticato anche singolarmente

Uno aspetto che ha contribuito alla fortuna di questo sport è che può essere praticato anche singolarmente; sono noti infatti gli allenamenti in singolo dei grandi cestiti come Steph Curry atti proprio a perfezionare le proprie tecniche individuali.

Uno sport “low-cost”

Un elemento chiave cha contribuito all’affermazione della pallacanestro in Italia è il fatto che possa essere tranquillamente praticato con poco budget. Questo ha sicuramente fatto la fortuna di molti appassionati che, a causa di situazioni economiche poco favorevoli, o a causa di impianti non idonei, hanno comunque potuto coltivare la propria passione.

Basket e scommesse, un fenomeno in crescita

Uno degli aspetti che accomuna molti appassionati di sport è il mondo delle scommesse, difatti il sempre più alto numero di tifosi di basket ha portato di conseguenza anche all’aumento del betting legato a questa disciplina.

Il mondo delle scommesse sportive è molto variegato, tanto è vero che navigando sul web non sarà difficile per gli appassionati imbattersi nei migliori siti di scommesse online, che offrono ai loro utenti non solo bonus di benvenuto, ma anche le migliori quote sia per le competizioni italiane che estere.