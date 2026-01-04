Il tifo organizzato di Trapani si espone: “Prendiamo le distanze dai comportamenti societari”

Nel caos che regna intorno alla Trapani Shark da ormai un mese, prendono la parola i tifosi della squadra siciliana. Trapanesi Granata, il tifo organizzato della formazione di Trapani, ha pubblicato poco fa su Facebook un duro comunicato con cui si prendono le distanze dalle azioni e dai comportamenti societari. “I gruppi del tifo organizzato della pallacanestro trapanese intendono con il presente comunicato, prendere pubblicamente e ufficialmente le distanze da tutte le azioni, i comportamenti e le scelte societarie volte a far morire il basket trapanese e che riteniamo gravi, inaccettabili e dannose. Ribadiamo con forza che la tifoseria non si riconosce in alcun modo in queste condotte, che nulla hanno a che vedere con il rispetto delle istituzioni sportive, con la lealtà competitiva e con l’immagine che Trapani e la sua gente hanno sempre cercato di rappresentare nel panorama cestistico nazionale. Condanniamo ogni forma di atteggiamento arrogante, provocatorio o scorretto, che getta discredito sulla squadra, sulla città e su un movimento che dovrebbe invece fondarsi su correttezza, trasparenza e rispetto reciproco“ si legge nella nota, che è una dura presa di posizione nei confronti delle esternazioni di Antonini e del club verso le istituzioni sportive come FIP e LBA.

I tifosi però condannano anche la politica locale, che ha permesso questa situazione e oggi rimane in silenzio: “Condanniamo altresì tutta la realtà politica che non ha vigilato o posto un freno a determinati atti, compresa l’amministrazione comunale complice in passato e oggi tristemente silente”.

“Trapani merita rispetto. La pallacanestro merita rispetto. I tifosi meritano rispetto” chiude Trapanesi Granata.