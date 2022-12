Il tifoso Clipper Darrell è stato mandato KO da un pugno di un membro della security

Clipper Darrell è uno storico tifoso dei Los Angeles Clippers che da anni non si perde una partita della sua squadra. Rientra in quella lista di “Superfans” della NBA che sono alla stregua di personalità come giocatori o allenatori, da quanto sono popolari. Clipper Darrell è stato però vittima di un’aggressione in occasione di una delle ultime partite alla Crypto.com Arena, finendo KO per un violento pugno subito per mano di un membro della security.

Il video è stato diffuso da TMZ e si vede Clipper Darrell discutere animatamente con l’uomo, finché quest’ultimo non carica un pugno che colpisce il tifoso in faccia, mandandolo a terra. Secondo quanto dichiarato a TMZ dal direttore dell’arena, Lee Zeidman, Darrell è stato poi portato in un ospedale vicino per accertamenti ma starebbe bene. Il membro della security incriminato è stato arrestato dall’LAPD.