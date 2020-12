Il toccante ricordo di Kobe Bryant da parte di Rick Carlisle

Nei mesi scorsi tanti personaggi legati al mondo NBA hanno condiviso i loro ricordi di Kobe Bryant, lasciandoci messaggi bellissimi. Fra questi si colloca sicuramente quello di Rick Carlisle, coach dei Dallas Mavericks, poco prima della partita di ieri contro i Los Angeles Lakers.

Gran parte dei miei ricordi con Kobe sono brutti (sportivamente parlando, ndc) perché era in grado di segnare tiri difficilissimi che in alcune occasioni potevano spezzarti le gambe. Era un agonista incredibile e giocava al massimo livello possibile ma aveva grande rispetto per chi riusciva a competere con lui. Nel 2011 riuscimmo a batterli ma fu gentilissimo con noi, ogni volta che lo incontravo mi dava la mano e mi chiedeva della famiglia. Dopo la tragedia, da padre di una ragazzo di 16 anni, per tanti mesi guardare le immagini di lui con le sue figlie, in particolare Gigi, mi ha fatto malissimo. Ho visto tante gente indossare la sua maglia e maschere che lo ricordano, il suo spirito vive ancora e lo farà per sempre qui allo Staples Center e nel cuore di qualsiasi tifoso NBA.