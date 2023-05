Il trash talking dei fratelli Jokic a Jack Nicholson: “Ci si vede l’anno prossimo!”

I Denver Nuggets sono usciti vincitori da Gara-3 alla Crypto.com Arena, portandosi sul 3-0 nella serie contro i Los Angeles Lakers. A Nikola Jokic e compagni basterà una sola vittoria per raggiungere le prime Finals della storia della franchigia. Se però in campo c’è stata finora grande correttezza tra i giocatori, le cose sono andate un po’ diversamente sugli spalti.

Al termine di Gara-3 i due fratelli di Jokic, che erano presenti tra il pubblico, hanno preso in giro Jack Nicholson, storico tifoso giallo-viola, mentre abbandonava l’arena. “Ci vediamo l’anno prossimo!” ha urlato Strahinja Jokic, facendo il gesto del saluto con la mano. Uno sfottò che sui social ha fatto innervosire i tifosi dei Lakers e ha portato qualcuno a ipotizzare che un simile comportamento possa alla fine ritorcersi contro di loro, portando sfortuna ai Nuggets.

Certo, LeBron James ed Anthony Davis dovranno fare i miracoli visto che nessuno, in 149 occasioni, ha mai rimontato da una situazione di 3-0 nella serie.

"See you next year!" —Jokic bros to Jack Nicholson after Game 3 👀 pic.twitter.com/pE7sv9m3NK — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 22, 2023

Non è chiaro perché siano stati così sicuri di “non vedere più Nicholson” fino all’anno prossimo. Anche se i Lakers dovessero infatti perdere Gara-4 e venire eliminati, è molto probabile che l’attore sarà comunque in prima fila per guardare la partita. Forse saranno proprio i fratelli Jokic ad essere assenti per la gara di questa notte?