Il “trentino” Andrejs Grazulis è uno dei giocatori più OVERRATED del Mondiale

Il Mondiale è stata una festa d’esordio per diversi giocatori lettoni, ma Andrejs Grazulis è stato l’uomo di punta di Luca Banchi da quando è diventato allenatore della squadra.

A 41 secondi dalla fine della partita di classificazione della Coppa del Mondo, Marco Spissu realizza un canestro da tre punti che vale l’84-82 per la Lettonia. È Andrejs Grazulis che si alza da lontano per mettere il chiodo finale sulla bara. 87-82. La partita è finita.

Il tiro chiude una prestazione da 12 su 13 dal campo per il 30enne, la migliore percentuale di tiro (92,3%) per un giocatore con almeno 10 tentativi in una partita della FIBA World Cup negli ultimi 30 anni.

Andrejs Grazulis took TCL Player of the Game honors after putting on a scoring clinic in a Latvia win vs. Italy 🔥 📊 28 PTS | 6 REB | 92% FG | 36 EFF

I 28 punti segnati non solo rappresentano il record di una singola partita per qualsiasi giocatore della Lettonia esordiente ai Mondiali, ma anche il suo record personale da quando gioca per i biancorossi.

Per Andrejs Grazulis e l’allenatore Luca Banchi si è chiuso il cerchio al Mondiale.

Quando Banchi ha assunto l’incarico di allenatore della Lettonia nel 2021, la squadra ha dovuto iniziare il suo percorso dalle Pre-Qualificazioni della Coppa del Mondo. È diventato una sorta di mantra per l’allenatore italiano, che spesso afferma che la Lettonia ha iniziato il suo percorso dal “seminterrato” e quindi deve rimanere umile.

Sebbene l’arrivo di Banchi abbia influenzato l’aumento delle responsabilità per una generazione più giovane, ha ereditato Grazulis come un affidabile backup energetico. È stato il suo ruolo a EuroBasket 2017 e nelle qualificazioni alla FIBA Basketball World Cup 2019, quindi poteva sembrare destinato a rimanere lo stesso.

Andrejs Grazulis è diventato uno dei tre giocatori lettoni a partecipare a tutte le partite di qualificazione del Mondiale ed è stato una parte inestimabile del loro stile di gioco nella Coppa del Mondo stessa.