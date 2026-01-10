Il Tribunale Federale ravvisa altre irregolarità: nuova penalizzazione per la Trapani Shark

È arrivata una nuova stangata per la Trapani Shark, già a -8 in classifica per le tristemente note vicende giudiziarie. Nella serata di ieri il Tribunale Federale si è pronunciato sul tema dell’iscrizione al campionato 2025-26 da parte del club siciliano, decretando altri 2 punti di penalizzazione per la Shark che quindi scivola a -10. Il tutto a pochi giorni di distanza dall’eliminazione dalla Basketball Champions League in seguito alla figuraccia rimediata nel Play-in, disputato per meno di un quarto di gioco e con 5 uomini a disposizione. Nella stessa sentenza, il Tribunale ha anche inibito per 2 anni Valerio Antonini, sempre per irregolarità amministrative.

Di seguito la nota della FIP:

La FIP comunica che, in data odierna, il Tribunale federale, ai sensi degli artt. 59, lettera b e 61 del Regolamento dí Giustizia, ha sanzionato il club Trapani Shark con 2 punti di penalizzazione per l’anno sportivo in corso e il presidente del club, sig. Valerio Antonini, con due anni di inibizione per irregolarità amministrative all’atto dell’iscrizione al campionato 2025/26.

Nessun commento da parte di Antonini finora. Il presidente ieri si era scontrato con il tifo organizzato trapanese, con i fans granata che avevano lasciato scritte su muri e striscioni in varie zone della città per contestarlo. Tra questi luoghi ci sarebbe anche un muro di fronte alla scuola dei figli del patron del club, circostanza che ha fatto scattare l’ira di Antonini. “A quei delinquenti ingrati che hanno scritto questa fase davanti la scuola dei miei figli posso assicurare che presto andranno a vedersi la Serie E nel Calcio e la serie C nel Basket perché solo quello si meritano, insieme all’attuale Sindaco e la sua giunta farlocca che si aumenta anche gli stipendi senza che nessuno intervenga. Scarti della società, questo siete. Niente di più” aveva scritto su Facebook.

Foto: Trapani Shark