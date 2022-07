Il video d’addio di Sergio Rodriguez a Milano è davvero commovente!

Da oggi Sergio Rodriguez non è più un giocatore dell’Olimpia Milano e con grande probabilità tornerà a casa sua, al Real Madrid. Il video che ha pubblicato sui suoi social sta ricevendo tantissimi like e commenti perché “El Chacho” rimarrà per sempre nei cuori dei milanesi:

Ci sono luoghi che restano per sempre nei nostri ricordi: posti speciali che ti segnano per tutta la vita!

È difficile per me dire addio a una città in cui io e la mia famiglia ci siamo sentiti molto felici. E questi non sono stati anni facili in nessuna parte del mondo.

Milano ci ha accolto sin dal primo giorno con un affetto immenso che ci ha affascinato. Oltre ad essere una città stupenda, in questi tre anni abbiamo goduto della qualità della vita e del benessere che una città così cosmopolita ci ha offerto.

Milan l’è un gran Milan!

Grazie Ettore per aver pensato a me per iniziare questo progetto. È stata un’esperienza incredibile che ci ha permesso di competere ai massimi livelli e raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Mi sono divertito molto, ho imparato e, come padrino di mio figlio, abbiamo ancora molte cose da condividere.

Giocare al Forum con la maglia dell’Olimpia è stato fantastico. La mia ultima partita con la vittoria dello Scudetto in casa è stata il tocco finale di questi anni!

Durante tutto questo tempo ho condiviso momenti emozionanti con i miei colleghi, con i tecnici, con il resto dei professionisti che compongono questa famiglia e, ovviamente, con i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto.

Grazie, davvero, a tutti!

Voglio anche ringraziare dal profondo del mio cuore sia il Signor Armani che il Presidente Dell’Orco per l’affetto che ci hanno sempre mostrato. La vostra presenza e la vostra fiducia ci hanno dato la forza necessaria. Sono molto orgoglioso di aver fatto parte della vostra squadra. Grazie!

Ce ne andiamo con un ricordo indelebile della nostra vita a Milano. Dal punto di vista sportivo, personale e familiare è stato un momento meraviglioso. Abbiamo un figlio di Milano e le nostre figlie partono con l’Italia nei loro cuori, ricordi e amici per sempre.

Grazie mille Olimpia e Milano per aver creduto in me e per averci dato tanto affetto!

Forza Olimpia!