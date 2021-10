Il video promozionale per il 75° compleanno dell’NBA diventa subito virale

L’NBA si sta preparando per una stagione in cui celebrerà il suo 75° compleanno. Hanno fatto di tutto in un recente video promozionale che presentava alcuni dei più grandi nomi della Lega, sia passati che presenti.

LeBron James e Kevin Durant sono stati alcuni dei protagonisti di questa clip epica, che al momento della stesura, ha già accumulato ben 3,9 milioni di visualizzazioni. Inutile dire che questo è stato un enorme successo per l’NBA:

C’erano così tante leggende che hanno fatto la loro comparsa in questo video per celebrare il 75° compleanno dell’NBA. Citiamone qualcuna: Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, Magic Johnson e Larry Bird. Erano presenti anche Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Julius Erving e Dikembe Mutombo. Le superstar NBA di oggi erano rappresentate da artisti del calibro di Zion Williamson, Trae Young, Devin Booker, Zach LaVine e Jayson Tatum.

La parte più emozionante del video della NBA, tuttavia, è stato il momento in cui hanno onorato il compianto, grande, enorme, Kobe Bryant. È un peccato che il Black Mamba non sia più con noi, ma non si può negare che la sua eredità sopravviva e sopravvivrà per sempre! Questo è stato davvero un bellissimo video e siamo certi che non sarà l’ultimo.

