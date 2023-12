Il vollye surclassa il basket sui social

Un’interessante analisi condotta da AffidabileNews e ripresa anche da Sportando ha messo a paragone il seguito sui social delle principali squadre di pallavolo e di basket in Italia.

In particolare la ricerca confronto i followers delle formazioni della SuperLega di volley con quelli dei club di LBA. Ne esce fuori un quadro per nulla rassicurante per la pallacanestro. Le compagini del massimo torneo di pallavolo totalizzano oltre 3 milioni di seguaci sulle piattaforme principali, le squadre di basket si fermano poco oltre 1,8 milioni.

Ancor meno edificante la distribuzione sulle varie piattaforme. Il 41% dei fan del basket sono su Facebook, social che ha arrestato la sua crescita ormai da anni, a dimostrazione del fatto che la pallacanestro non aumenta il numero di interessati né riesce ad attrarre i giovanissimi, visto il misero 6% degli utenti che seguono il basket italiano su TikTok. Il volley, invece, ha il suo bacino di utenti più grande su Instagram (45%) e poi sullo stesso TikTok, da cui arrivano il 27% dei followers dei club di SuperLega.

Le squadre di pallavolo più seguite sono Trento (638k), Perugia (590k), Modena (511k) e Civitanova (474k), tutte con più di 400.000 followers in aggregato pur essendo società di recente fondazione (ad eccezione di quella modenese) e non geolocalizzate in aree urbane così popolose. Nel basket solamente Milano supera i 400.000 seguaci mentre, seguono Sassari con 264k, Virtus Bologna con 223k, Venezia (113k) e Napoli (104k).

Una ricerca basata solamente sul numero di followers non può essere del tutto indicativa riguardo l’operato social delle varie società ma rappresenta comunque un campione per misurare la popolarità della pallacanestro di vertice in Italia.