Nelle passate ore si è diffusa la notizia di una possibile sospensione di Ime Udoka per la violazione del “codice di comportamento dei Boston Celtics”.

“L’allenatore dei Celtics, Ime Udoka, ha avuto una relazione intima e consensuale impropria con un membro femminile dello staff della squadra, dicono le fonti @TheAthletic @Stadium. È stata considerata una violazione del codice di condotta della franchigia”

Sicuramente non è il migliore dei modi per iniziare una stagione importante per i Boston Celtics, reduci da una Finals persa contro i Golden State Warriors.

Ime Udoka probabilmente non riceverà la lettera di licenziamento ma lascerà temporaneamente il suo posto di lavoro, peccato che è uno dei momenti più importanti dell’anno, ovvero durante la preparazione.

Sinceramente, da italiani, faremmo fatica a capire una punizione per l’head coach dei Celtics solo per aver avuto rapporti sessuali consenzienti con un membro femminile dello staff che naturalmente era consenziente e quindi non si è trattato di un episodio di stupro o violenza.

Nelle prossime ore usciranno certamente delle novità sulla situazione di Ime Udoka e, molto probabilmente, scopriremo anche il nome della ragazza che sta rischiando di far perdere il posto all’artefice della grandissima annata 2021-2022.

