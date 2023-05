Immortale Cinciarini: per il 2° anno di fila miglior assistman della Serie A

Vittoria casalinga contro la Dolomiti Energia Trentino per 94-70 per la UNAHOTELS Reggio Emilia di Andrea Cinciarini che vale la salvezza e la permanenza in Serie A, grazie alla contemporanea sconfitta di Trieste a Brindisi.

Seconda prestazione per valutazione della stagione per Reggio Emilia che chiude con 123; il record rimane il 126 realizzato contro Pesaro della 13ª giornata.

Miglior prestazione societaria stagionale da tre punti per la squadra di coach Sakota che realizza 16 triple nella gara contro Trento, superando le 15 segnate contro la VL nella gara già citata.

Da tre punti, Reggio ha tirato con il 59.3% dalla lunga distanza, la migliore in stagione per i biancorossi e la quarta in assoluto in questo campionato dopo il 70.8% di Sassari contro Pesaro, il 61.1% di Trento contro la Virtus Bologna e il 60% di Scafati nella gara contro Verona.

Il nuovo primato societario realizzato dai biancorossi sono i 30 assist distribuiti contro Trento, pareggiando la terza miglior prova assoluta stagionale di Bologna (realizzata contro Varese alla 9ª giornata) dopo i 32 di Scafati nella gara contro Treviso e i 31 di Tortona a Varese.

14 dei 30 assist della UNAHOTELS sono del capitano Andrea Cinciarini che chiude la stagione con 286 assist per una media di 9.9 a partita, primo in stagione sia per media che per numero totale di assist nel campionato.

Ottava “doppia-doppia” in stagione per lui e quindicesima gara in questo campionato con 10 o più assist.

16 punti per Olisevicius, miglior marcatore della gara, con un solo errore al tiro, 2/3 da due punti e 4/4 dalla lunga distanza per il giocatore lituano che ha come record in questo campionato i 24 punti segnati proprio a Trento nella gara di andata.

Il 4/4 da tre è la miglior prestazione per percentuale al tiro dalla lunga distanza in Italia per il giocatore della UNAHOTELS che ritocca anche il suo record per plus/minus (+41).

Fonte: Lega Basket

Leggi anche: LBA Playoff 2023, le date e gli orari delle prime 3 gare dei Quarti

Foto in evidenza:

Andrea Cinciarini

Unahotels Reggio Emilia – Dolomiti Energia Trentino

LBA Legabasket Serie A UnipolSAI 2022/2023

Reggio Emilia, 7/05/2023

Foto A.Travaglioli / Ciamillo