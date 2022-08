Importanti aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Toko Shengelia

Tornik’e Shengelia, che si è infortunato pochi giorni fa con la Georgia e non giocherà contro l’Italia domani al PalaLeonessa di Brescia, sarà a bordocampo con la sua Nazionale per la partita contro gli Azzurri.

Attualmente è a Bologna in attesa del responso di un famoso luminare italiano, come annunciato dalla Georgia. Shengelia è stato sottoposta a un esame preliminare ed è stato stabilito che non ha bisogno di un’operazione di emergenza. Tra pochi giorni si deciderà se sarà trattata questa situazione in modo conservativo o chirurgicamente.

Negli ultimi giorni si parla sempre di più di terapia con operazione chirurgica oppure conservativa, specialmente nel calcio. Sappiamo benissimo i casi legati a Paul Pogba o Gini Wijnaldum. Anche nel caso del georgiano se ne sta parlando ma solo tra qualche giorno/settimana sapremo quale sarà la scelta definitiva dell’ex CSKA Mosca.

Sicuramente dovrà stare fuori mesi, indicativamente dai 3 ai 5 mesi, a seconda della terapia. L’obiettivo è essere di nuovo in campo a inizio 2023, anche se Shengelia – al momento – non ha ancora una squadra. Molto probabilmente continuerà a giocare con la Virtus Bologna il prossimo anno però non c’è nulla di scritto di nero su bianco.

