IMPRESA Trapani! Milano cade al PalaShark e domenica prossima si gioca il 1° posto a Bologna

Colpo grosso in Sicilia: la Trapani Shark supera l’Olimpia Milano con il punteggio di 89-81, in una sfida accesa e spettacolare, valida per le fasi finali della stagione regolare di Serie A UnipolSai. La formazione guidata da coach Repesa gioca una partita di grande intensità, domina il secondo quarto, resiste ai tentativi di rimonta milanesi e conquista una vittoria pesantissima davanti al proprio pubblico del PalaShark.

1° tempo

L’inizio della partita è equilibrato: da una parte Mirotic e LeDay firmano le prime triple per l’EA7 Emporio Armani, dall’altra Robinson e Alibegovic rispondono colpo su colpo, mentre Horton è dominante nel pitturato. Dopo un primo quarto combattuto (27-26 per Trapani), la svolta arriva nel secondo periodo con un parziale di 13-0 firmato da Galloway, Horton e Petrucelli, che vale il +11 per i padroni di casa. Milano riesce solo parzialmente a contenere l’ondata siciliana, e si va all’intervallo sul 47-38.

Reazione Olimpia, ma Trapani è più solida

Nella ripresa Milano parte forte con un parziale di 7-0, ma Trapani risponde con un altro controbreak di 12-0, spinto dalle triple di Robinson e Galloway, che fa esplodere l’arena. I biancorossi provano a rientrare nel terzo quarto con Brooks e Shields, ma è ancora Robinson a chiudere la frazione con la tripla del 69-60. Nell’ultimo periodo, Nebo e Tonut riducono il gap fino al 71-68, ma Trapani piazza l’allungo decisivo con le bombe di Alibegovic, Yeboah e Petrucelli. Gli ultimi tentativi di rimonta firmati da Mannion, LeDay e Bolmaro vengono spenti dalla clamorosa tripla allo scadere dei 24” di Notae, che chiude virtualmente i giochi.

Trapani Shark: Galloway 20, Horton 14+16r, Robinson 18 punti

Olimpia Milano: Brooks 19, Mirotic 14+ 10r, LeDay 13

QUI le stats totali del match.