In arrivo un SUPER documentario su Allen Iverson

In arrivo un documentario su Allen Iverson.

Sarà disponibile su Prime Video, come svelato da Amazon MGM Studios. A produrlo saranno Jersey Legends e Unanimous Media, società di proprietà rispettivamente di Shaquille O’Neal e Stephen Curry. Si tratta di un lungometraggio (non docu-serie, dunque) che sarà distribuito in oltre 240 Paesi.

Il diretto interessato ha parlato di una “storia autentica e senza fronzoli, che mostrerà un lato mai visto prima”. Shaq, invece, ha posto l’accento sul fatto che Iverson è stato “un pioniere nel mondo dello sport e dell’intrattenimento” e perciò il documentario porrà l’accento su un “impatto culturale più grande del solo basket”.

Prime Video non ha ancora svelato il titolo del documentario, da non confondere con “Iverson”, realizzato nel 2014 e disponibile sulla medesima piattaforma (ma non in Italia).