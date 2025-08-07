In BSN tutto è possibile: i Vaqueros de Bayamón annunciano Rayjon Tucker… e giocherà le finali insieme al Gallo

I Vaqueros de Bayamón non hanno perso tempo dopo il brutto infortunio occorso a Christopher Duarte perché la franchigia ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Rayjon Tucker come nuovo rinforzo straniero per affrontare la fase decisiva della Serie Final della BSN 2025, il massimo campionato di pallacanestro di Porto Rico.

L’annuncio è stato dato da Carlos Arroyo, che ha sottolineato l’importanza dell’innesto:

“Rayjon Tucker è un giocatore con l’esperienza necessaria per capire l’urgenza del nostro team e accettare la sfida. Le sue capacità offensive sono innate, così come le sue doti atletiche e fisiche. L’uscita di Chris ci ha obbligati ad agire in fretta e trovare un elemento che potesse aiutarci subito.”

Chi è Rayjon Tucker?

Tucker, guardia statunitense classe 1997, è noto per il suo stile di gioco esplosivo, la capacità di attaccare il ferro. Con diverse esperienze tra NBA e G-League, negli ultimi due anni l’abbiamo visto in Italia tra Venezia e Virtus Bologna e il suo profilo è perfetto per colmare il vuoto lasciato da Duarte nel roster di Bayamón. La sua presenza promette di dare nuova linfa al sistema offensivo dei Vaqueros in un momento cruciale della stagione.

Obiettivo: pronto per Gara 3

La dirigenza dei Vaqueros sta attualmente lavorando per ottenere la carta di trasferimento internazionale, condizione necessaria per rendere Tucker eleggibile. L’obiettivo è chiaro: averlo a disposizione per Gara 3 della Serie Final del BSN 2025. Un arrivo che potrebbe cambiare l’inerzia della serie e dare un boost al team che punta al titolo.