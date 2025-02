In che senso Brandon Ingram ha perso 40 milioni di dollari rifiutando il rinnovo con New Orleans?

Brandon Ingram ha fatto una scelta che sta facendo discutere l’intera NBA: secondo Jake Fischer, l’ala ha rifiutato un’estensione di contratto da 160 milioni di dollari offerta dai New Orleans Pelicans, per poi accettare un accordo di 120 milioni con i Toronto Raptors. Questa decisione ha comportato una perdita economica immediata di 40 milioni di dollari, suscitando domande tra tifosi e analisti.

The most in-depth read to date on the Brandon Ingram trade to Toronto and Ingram's ensuing contract extension … and all the teams and players connected to the moves … via @JakeLFischer's fine reporting: https://t.co/FERvpMQUK1 pic.twitter.com/b0731M3AF9

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 12, 2025