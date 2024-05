In cos’è meglio l’EuroLega rispetto all’NBA secondo Mike James?

Per la prima volta nella sua carriera, Mike James è diventato l’MVP di EuroLega. Nella stessa stagione è diventato il capocannoniere di tutti i tempi della lega. Tutto questo è successo perché ha deciso di intraprendere una carriera in Europa più di dieci anni fa.

Poiché i contratti nell’NBA aumentano di stagione in stagione, sempre più giocatori scelgono di rimanere nell’ambiente NBA invece di intraprendere una carriera oltreoceano. Ecco perché Mike James ha scelto l’EuroLega rispetto all’NBA:

“La possibilità di crescere qui, di espandere il proprio gioco e di imparare cose nella vita”, ha detto James a proposito del principale vantaggio di giocare in EuroLeague. “Penso che l’EuroLega offra uno sbocco per essere se stessi, sbocciare e brillare in un modo che forse l’NBA non ti permette di fare. Forse se vai in NBA puoi essere solo un giocatore part-time, mentre in EuroLeague puoi ritagliarti un margine per diventare una stella, una superstar, una parte importante della squadra. È bello poter sperimentare le culture, viaggiare in tutta Europa e divertirsi. Penso che sia un’esperienza diversa ed è un’esperienza fantastica“, ha detto Mike James.

Interview with the 2023-24 EuroLeague MVP 🗣️ We sat down with @TheNatural_05 last week in Monaco ⬇️ pic.twitter.com/97aADTmlWQ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 19, 2024

