In Europa (e in NBA) tiene banco la situazione di Facundo Campazzo

Nel mercato europeo continua ad essere calda la pista che porta diversi club a Facundo Campazzo. Il playmaker argentino è free agent dopo due stagioni ai Denver Nuggets, ed è indeciso se tornare in Europa oppure rimanere in NBA, dove interessa ai Dallas Mavericks. Nei giorni scorsi a Campazzo sono stati accostati Real Madrid e Partizan Belgrado, ma ci sarebbe ora una terza pretendente: il Fenerbahçe.

Secondo Encestando, l’offerta turca avrebbe superato addirittura quella del Real, mentre il Partizan al momento non sarebbe in corsa nonostante i rumors. L’offerta del Fener sarebbe di 9 milioni di euro in 3 anni, quindi una media di 3 all’anno. Se Campazzo dovesse accettarla, diventerebbe il quarto giocatore più pagato di EuroLega dietro a Mirotic e al duo Larkin-Micic. Secondo Marc Stein comunque l’argentino starebbe dando la priorità a Dallas e sarebbe quindi in attesa di novità su quel fronte.