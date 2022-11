In Francia è scontro sui diritti tv legati a Victor Wembanyama

Victor Wembanyama è sempre più un fenomeno globale. La futura prima scelta assoluta al Draft NBA 2023 inizia già a far parlare di sé per la capacità di movimentare denaro.

L’ultimo nodo del contendere riguardo i diritti tv dei Metropolitans 92, la squadra per cui gioca il talento francese. LNB, la Lega Basket transalpina, ha venduto le gare del team parigino alla NBA stessa che trasmette i match sulla sua app. Per assicurarsi le partite di Victor Wembanyama, la NBA ha versato 133.000 euro alla LNB.

Una cifra irrisoria per le casse di club professionista, soprattutto perché verrà divisa fra tutte le squadre del torneo francese. I Metropolitans si sono opposti a questa decisione, chiedendo che la somma finisse totalmente nelle proprie casse. Richiesta rigettata all’unanimità dal consiglio direttivo, dato che formalmente l’accordo riguarda l’intero campionato. I Mets comunque hanno annunciato il ricorso alla vie legali. Ritengono che dovrebbero avere tutti i soldi perché la NBA ha fatto questo investimento solo per Wembanyama: “La lega dice di aver venduto i diritti del campionato – ha spiegato il presidente Alain Bouvard – ma la NBA è interessata solo a Victor. Non ci hanno neanche informati della trattativa, pretendiamo rispetto”.

Probabilmente si finirà in tribunale e sarà un giudice a decidere a chi spettano i 133.000 pagati dalla NBA per trasmettere le gesta di Wembanyama (e in teoria di tutto il resto del campionato francese).