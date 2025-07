In NBA c’è stata la prima trade a 7 squadre della storia

Il mercato NBA è ufficialmente aperto da oggi, anche se dal 1 luglio potevano essere avviate le trattative con i free agent e raggiunti accordi verbali. Tra le tante ufficialità già annunciate che stanno arrivando in queste ore c’è stata anche la prima trade a 7 squadre della storia NBA: uno scambio che ha coinvolto quasi un terzo delle franchigie. Si tratta dello scambio che ha portato Kevin Durant dai Phoenix Suns agli Houston Rockets, ma appunto sono coinvolte anche altre 5 squadre: Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves.

Come detto, il trasferimento principale è quello di KD ai Rockets, che nella stessa trade prendono anche Clint Capela da Atlanta. Altra cessione importante è quella di Khaman Maluach, 10° scelta assoluta all’ultimo Draft, che passa ai Suns nell’ambito dello scambio per Durant. Il resto sono giocatori di secondo piano, almeno adesso: per esempio Adou Thiero, ala draftata alla #36 dai Nets, che passa ai Lakers, oppure Alex Toohey (scelta #52 dei Suns) e Jahmai Mashack (#59 dei Rockets) che passano agli Warriors.

Una serie di movimenti minori che sono però stati fondamentali per far quadrare i conti e permettere alla fine la chiusura dello scambio che ha portato Durant a Houston.