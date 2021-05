In Russia non fanno entrare Shermadini che deve dormire su un divano in aeroporto

Brutta disavventura per Giorgi Shermadini. Il centro georgiano è arrivato nelle scorse ore in Russia con i compagni di Tenerife per le Final Eight di Basketball Champions League, in programma a Novgorod.

Ci sarebbero stati dei problemi con i documenti dell’ex Cantù che si è visto negare l’ingresso nel Paese delle autorità russe. Shermadini così non è potuto andare in albergo con il resto dei compagni ma è stato costretto a dormire su un divanetto in aeroporto.

A denunciare l’accaduto è stato Marcelinho Huertas, suo compagno di squadra, attraverso una story pubblicata questa mattina su Instagram. “Non è possibile che a uno dei nostri giocatori ieri sera sia stato negato l’ingresso nel Paese – scrive il giocatore brasiliano – e che si trovi ancora lì senza che nessuno abbia fatto niente per risolvere il problema. Ha dovuto dormire su questo divano prima di una partita fondamentale dopo una stagione durissima. Spero che tutto si risolva al più presto”.

Fonte: Sportando

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.