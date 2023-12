In Serbia sono sicuri: Sasha Djordjevic allenerà l’Italbasket

Sasha Djordjevic sarà il prossimo allenatore della nazionale italiana di basket.

Lo riferiscono i media serbi, Sport Klub in anteprima, che danno la cosa ormai per certa. Non sono specificate, però, le tempistiche della successione con Gianmarco Pozzecco. L’Italia, infatti, giocherà il Pre-Olimpico a Porto Rico con l’obiettivo di strappare la qualificazione per Parigi 2024 e in panchina dovrebbe esserci il Poz. L’avvicendamento, perciò, dovrebbe avvenire al termine della prossima estate ma non è da escludere del tutto un cambiamento anticipato.

Il presidente federale Petrucci, infatti, non ha nascosto di non aver gradito il passaggio a un impegno part-time di Pozzecco, diventato allenatore dell’Asvel Villerbaune. Il nome di Djordjevic era già stato accostato nei mesi scorsi all’Italbasket. Al momento il tecnico serbo è ancora sotto contratto con la Cina ma, dopo un Mondiale deludente, il rapporto sembra destinato a concludersi a breve.

In Italia Djordjevic ha giocato per Milano, Fortitudo e Pesaro. Da allenatore ha guidato proprio l’Olimpia all’inizio della nuova carriera e nel nostro Paese ha allenatore anche la Virtus Bologna, vincendo la Champions League nel 2019 e lo scudetto nel 2021, l’ultimo delle V Nere prima del doppio trionfo milanese. Nel suo curriculum da coach anche Panathinaikos, Bayern Monaco e Fenerbahce. Come commissario tecnico, oltre all’esperienza in Cina, sei anni alla guida della Serbia con l’argento ai Mondiali 2014 e alle Olimpiadi 2016.